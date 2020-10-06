Следователи проводят проверку в пансионате для пожилых людей в Уфе

В Уфе в пансионате для пожилых людей «Моя семья» следователи проводят проверку. Это связано с появившейся информацией о том, что администрация пансионата грубо обращается с постояльцами. Там уже выявлены проблемы с обеспечением их питанием и постельными принадлежностями.

Проверка пока доследственная, по ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе СУ СКР по республике.

В ближайшее время следователи опросят постояльцев, руководство и сотрудников пансионата, исследуют условия проживания, проведут мероприятия по проверке соответствия оказываемых услуг требованиям, установленным законом. Действиям руководителей и сотрудников организации будет дана правовая оценка.

Ранее некоторые местные СМИ сообщили, что в пансионате якобы бьют пожилых людей и издеваются над ними. Была опубликована фотография, на которой видно, что на кроватях нет белья, пожилые женщины лежат, держась за голову.

В конце августа сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске нашли подпольный дом престарелых и возбудили несколько административных дел. При проверке эксперты выявили нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.