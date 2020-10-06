Прямой эфир

Следователи проводят проверку в пансионате для пожилых людей в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе в пансионате для пожилых людей «Моя семья» следователи проводят проверку. Это связано с появившейся информацией о том, что администрация пансионата грубо обращается с постояльцами. Там уже выявлены проблемы с обеспечением их питанием и постельными принадлежностями.

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Схема с содержанием стариков в обмен на их квартиры сегодня часто оборачивается криминалом, говорят эксперты

Проверка пока доследственная, по ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе СУ СКР по республике.

В ближайшее время следователи опросят постояльцев, руководство и сотрудников пансионата, исследуют условия проживания, проведут мероприятия по проверке соответствия оказываемых услуг требованиям, установленным законом. Действиям руководителей и сотрудников организации будет дана правовая оценка.

Ранее некоторые местные СМИ сообщили, что в пансионате якобы бьют пожилых людей и издеваются над ними. Была опубликована фотография, на которой видно, что на кроватях нет белья, пожилые женщины лежат, держась за голову.

В конце августа сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске нашли подпольный дом престарелых и возбудили несколько административных дел. При проверке эксперты выявили нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020