Посол России в США не исключил вмешательство Трампа в продление ДСНВ

Администрация действующего президента США Дональда Трампа может принять меры, которые помешают продлению договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ ― СНВ-3) в случае победы на выборах главы государства Джо Байдена. Об этом в субботу, 17 октября, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Я исхожу из сегодняшней реальной ситуации. Не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, даже так», ― отметил он в программе «Большая игра» на Первом канале.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Вашингтона о якобы «принципиальном согласии» Москвы продлить договор о сокращении стратегических вооружений на условиях США, среди которых включение в соглашение всех ядерных запасов РФ и подключение Пекина к сделке.

Президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор, действие которого завершается в начале 2021 года, без дополнительных условий еще на год. Американская сторона ответила отказом.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.