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Китайские пользователи оценили ответ Лаврова США

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Читатели китайского портала Guancha прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «нечистоплотности» США.

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Ранее российский министр раскритиковал заявления американской стороны о якобы «принципиальном согласии» Москвы и Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3). По итогам переговоров 3 октября представитель США Маршалл Биллингсли заверил, что РФ якобы согласилась на их условия и готова призвать Китай подключиться к соглашению, как того хочет Вашингтон.

«Слушайте, ну, нечистоплотно»,— прокомментировал такие заявления Лавров.

Китайские читатели оценили прямолинейность главы российского МИДа.

«Лавров сказал, что американцы далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться и спекулируют беспардонно, как наперсточники — русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, одобряю», — приводит ИноСМИ один из комментариев.

«Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные», — отметил другой пользователь.

«Если не быть нечистоплотным, не уметь обманывать, то никогда не сможешь стать успешным политиком в Соединенных Штатах», — добавил еще один.

Многие комментаторы пришли к мнению, что сотрудничество Москвы и Пекина выгодно обеим сторонам, в то время, как к словам Вашингтона следует относиться с осторожностью.

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