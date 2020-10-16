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Валуев оценил шансы на победу Гассиева в бою с Сефери

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Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев уверен, что российский боксер Мурат Гассиев не оставит шансов на победу своему сопернику Сеферу Сефери. Таким образом, Валуев оценил подготовку россиянина к бою с албанцем в комментарии для РЕН ТВ в пятницу, 16 октября.

«Ровно того Гассиева, которого мы знаем, если увидим 31-го, то он не оставит шансов своему сопернику. У него будет достаточно времени во время поединка, чтобы раскачаться и закончить досрочно», — спрогнозировал он.

Депутат подчеркнул, что Сефери, заменивший в поединке американца Кевина Джонсона, является опытным соперником и на «легкий проход» российскому боксеру нацеливаться нельзя.

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При этом Валуев выразил уверенность, команда Гассиева уже внесла корректировку в подготовку спортсменка из-за смены соперника.

«Гассиеву будет удобна его манера, которая заключается в том, что он идет вперед», — добавил он.

Ранее в этот же день генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что ожидает яркой победы Гассиева над Сефери.

Бой Гассиева и Сефери за титул чемпиона по версии WBA International состоится 31 октября в Сочи.

Изначально Гассиев должен был встретиться в бою с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

В свою очередь, тренер Гассиева Виталий Сланов заявил, что его подопечный не расстроен тем, что Джонсон отказался от боя с ним. При этом наставник боксера отметил, что выстраивать поединок с Сефери придется по-другому и рассчитывать на быструю победу нельзя. Сланов подчеркнул, что спортсмен должен быть готов к любому развитию событий на ринге.

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