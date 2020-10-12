Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию

Россиянин Мурат Гассиев пригласил американского боксера Кевина Джонсона в Северную Осетию. Видеообращение экс-чемпиона мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе опубликовал РЕН ТВ 12 октября.

Таким образом россиянин ответил на звучащие в его адрес угрозы Джонсона.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию. <...>. Перед боем я ничего не говорю, всё скажу на ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно на ринге», — сказал Гассиев.

Ранее Джонсон анонсировал бой с Гассиевым, поединок назначен на 31 октября. Американец заявил, что россиянин напуган, и предупредил Гассиева, что ему лучше готовиться к другому бою, потому что предстоящая схватка окончится для соперника плохо.

Бой за титул WBA International между Гассиевым и Джонсоном станет главным событием турнира в Сочи 31 октября. Для россиянина он станет дебютным в супертяжелом весе.

Накануне тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя Гассиева и Джонсона. Он выразил уверенность в победе россиянина.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе.

Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой он провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.