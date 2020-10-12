Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении российского журналиста Пегова
Мир
Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против Лукашенко
Общество
Эпидемиолог заявила о возможности второй волны коронавируса в России
Общество
Соколов признал вину в убийстве Ещенко

Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Мурат Гассиев пригласил американского боксера Кевина Джонсона в Северную Осетию. Видеообращение экс-чемпиона мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе опубликовал РЕН ТВ 12 октября.

Спортивные выходные с «Известиями»
Уникальный боксерский вечер на РЕН ТВ, главное дерби РПЛ, решающие матчи US Open, финалы конференций Кубка Стэнли и центральные встречи КХЛ

Таким образом россиянин ответил на звучащие в его адрес угрозы Джонсона.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию. <...>. Перед боем я ничего не говорю, всё скажу на ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно на ринге», — сказал Гассиев.

Ранее Джонсон анонсировал бой с Гассиевым, поединок назначен на 31 октября. Американец заявил, что россиянин напуган, и предупредил Гассиева, что ему лучше готовиться к другому бою, потому что предстоящая схватка окончится для соперника плохо.

Бой за титул WBA International между Гассиевым и Джонсоном станет главным событием турнира в Сочи 31 октября. Для россиянина он станет дебютным в супертяжелом весе.

Накануне тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя Гассиева и Джонсона. Он выразил уверенность в победе россиянина.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе.

Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой он провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020