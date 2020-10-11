Кокляев поделился ожиданиями от боя Гассиева и Джонсона

Тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя между российским боксером Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Видеообращение в воскресенье, 11 октября, опубликовал РЕН ТВ.

Кокляев вспомнил о совете Джонсона Гассиеву запастись лекарствами и посоветовал американцу сделать то же самое.

«Еще для личного пользования советую взять с собой побольше вазелина, потому что ударов со стороны Гассиева будет много, и вазелин вам в этом деле пригодится», — сказал он.

Кокляев также выразил уверенность, что победителем поединка станет россиянин.

«По моим прогнозам, мастерства, опыта, теперь уже и физухи у Марата предостаточно. Победа Мурата Гассиева будет в большем из-за того, что он спортивно проголодался по рингу, по победам. Поэтому болеем за Мурата Гассиева. Мы победим», — сказал тяжелоатлет.

Ранее в воскресенье Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем, который состоится 31 октября.

В этот же день Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что испытывает «голод до побед».

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.