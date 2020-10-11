Джонсон призвал Гассиева «закупаться лекарствами» перед боем

Американский боксер Кевин Джонсон предложил экс-чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурату Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем, который состоится 31 октября. Видеообращение в воскресенье, 11 октября, опубликовал РЕН ТВ.

По словам Джонсона, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо».

«Ты видел, что было с другими? То же будет и с тобой. Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, потому что я надеру тебе задницу! Я готов, мы готовы. Москва, мы едем!» — сказал он.

В этот же день Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что испытывает «голод до побед».

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.