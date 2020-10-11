Гассиев рассказал о хорошем настроении и подготовке к бою с Джонсоном

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в ходе пресс-конференции перед боем с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении.

По его словам, сейчас он находится в лагере подготовки с Федором Чудиновым. Он также отметил, что травмы уже миновали, сейчас он набирает форму. Гассиев также отметил, что бой с Джонсоном очень важный, и он хотел бы порадовать всех российских болельщиков.

«Посмотрим, что покажет Джонсон, это будет видно только в ринге. Буду выходить на победу», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Также Гассиев добавил, что сейчас испытывает «голод до побед». Он долго не выходил на ринг, но выразил надежду на то, что такого простоя больше не будет, а также заявил, что хотел бы поскорее выйти на ринг и почувствовать все связанные с ним эмоции и ощущения.

Ранее 10 октября Гассиев показал, как проходят его тренировки перед поединком с американским соперником Кевином Джонсоном за титул WBA International.

Накануне спортсмен также поделился с подписчиками подробностями своей подготовки. На опубликованном видео он жонглирует специальными набивными мячами для силовых упражнений — волболами.

Ранее 8 октября Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.