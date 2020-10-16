Глава Федерации бокса России выразил уверенность в успехе Гассиева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ожидает яркой победы российского боксера Мурата Гассиева, который 31 октября сразится с албанцем Сефером Сефери.

«Мои ожидания, конечно, чтобы была яркая победа у Мурата. Интрига есть. Но соперник тоже непростой. Я бы не сказал, что он «не такого уровня». Уровень у него хороший, дрался на титул чемпиона мира с чемпионом мира сегодня действующим (Тайсоном Фьюри. — Ред.)», — сказал Кремлев телеканалу РЕН ТВ в пятницу.

Он отметил, что соперник Гассиева выше по рейтингу, чем американец Кевин Джонсон, который отказался от боя с россиянином. В связи с этим Кремлев призвал Гассиева быть аккуратным и внимательным, а также не нервничать, сохранять хладнокровие и концентрацию, чтобы добиться успеха.

«Почему-то у меня нет сомнения, что будет красивая, яркая победа. Дай бог. Но это бокс — всякое может быть», — добавил генсек федерации бокса.

Изначально Гассиев должен был встретиться в бою с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

Бой Гассиева и Сефери за титул чемпиона по версии WBA International состоится 31 октября в Сочи.