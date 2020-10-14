Прямой эфир

Джонсон отказался от боя с Гассиевым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боксер Кевин Джонсон, угрожавший «надрать задницу» на ринге бывшему чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву, отказался от боя. Об этом в среду, 14 октября, рассказал промоутер Владимир Хрюнов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Кард качества: чем запомнился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Зрителями масштабного праздника бокса стали 3,7 млн россиян

Поединок за титул WBA International был запланирован на 31 октября и должен был пройти в Сочи.

Причиной отказа тяжеловеса от боя стали проблемы с документами. Боксер сообщил, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

«Сегодня утром [Джонсон] позвонил и сказал, что у него есть причина, что у него в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны — он находится в Германии сейчас — с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами», — сообщил Хрюнов.

Гассиев пока не комментировал заявление экс-соперника.

Хрюнов предполагает, что истинная причина, по которой американец оказался от боя, связана с его испугом после словесного вызова Гассиеву.

«Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультикаплиционногро фильма, который испугался содеянного. Ему стали поступать сообщения из Осетии, ему очень тепло ответил Мурат, просто пригласил в Осетию», — отметил промоутер.

По его словам, во время видеозвонка Джонсон выглядел «жутко напуганным».

Выйти на ринг вместо Джонсона вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери. Этот 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Хрюнов полагает, что поединок Сефери для Гассиева будет более сложным.

11 октября, Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем. По словам американца, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо». На следующий день Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию.

Для Гассиева бой 31 октября станет дебютом в супертяжелом весе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020