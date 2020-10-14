Джонсон отказался от боя с Гассиевым

Американский боксер Кевин Джонсон, угрожавший «надрать задницу» на ринге бывшему чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву, отказался от боя. Об этом в среду, 14 октября, рассказал промоутер Владимир Хрюнов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Поединок за титул WBA International был запланирован на 31 октября и должен был пройти в Сочи.

Причиной отказа тяжеловеса от боя стали проблемы с документами. Боксер сообщил, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

«Сегодня утром [Джонсон] позвонил и сказал, что у него есть причина, что у него в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны — он находится в Германии сейчас — с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами», — сообщил Хрюнов.

Гассиев пока не комментировал заявление экс-соперника.

Хрюнов предполагает, что истинная причина, по которой американец оказался от боя, связана с его испугом после словесного вызова Гассиеву.

«Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультикаплиционногро фильма, который испугался содеянного. Ему стали поступать сообщения из Осетии, ему очень тепло ответил Мурат, просто пригласил в Осетию», — отметил промоутер.

По его словам, во время видеозвонка Джонсон выглядел «жутко напуганным».

Выйти на ринг вместо Джонсона вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери. Этот 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Хрюнов полагает, что поединок Сефери для Гассиева будет более сложным.

11 октября, Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем. По словам американца, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо». На следующий день Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию.

Для Гассиева бой 31 октября станет дебютом в супертяжелом весе.