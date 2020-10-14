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Промоутер прокомментировал отказ Джонсона от поединка с Гассиевым

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Американский боксер Кевин Джонсон, который отказался сразиться с бывшим чемпионом мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым, был напуган. Об этом в среду, 14 октября, заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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«Бросил вызов и оказался тем самым героем мультипликационного фильма, который испугался содеянного. <…> Последние два дня он не выходил на связь. Сегодня утром позвонил и сказал, что у него <…> в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны <…> с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами. Но по лицу было видно, что это жутко напуганный Кевин Джонсон», ― сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Ранее в этот день стало известно, что Джонсон, угрожавший «надрать задницу» на ринге Гассиеву, отказался от боя.

Причиной отказа тяжеловеса от боя стали проблемы с документами. Боксер сообщил, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Поединок за титул WBA International был запланирован на 31 октября и должен был пройти в Сочи.

Выйти на ринг вместо Джонсона вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери. Этот 41-летний спортсмен является обладателем интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Хрюнов полагает, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

11 октября Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем. По словам американца, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо». На следующий день Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию.

Для Гассиева бой 31 октября станет дебютом в супертяжелом весе.

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