Тренер Гассиева рассказал о подготовке к бою с Сефери

Тренер бывшего чемпиона мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурата Гассиева в четверг, 15 октября, рассказал, как боксер готовится к бою с Сефером Сефери из Албании. Виталий Сланов подчеркнул, что спортсмен «рвется в бой» и подготовка к поединку прошла в запланированном режиме.

«Подготовка прошла по плану. Всё идет идет нормально. По боевому настроен, рвется в бой. Слава Богу, все без травм. Надеемся, 31-го он покажет хороший бой», — цитирует РЕН ТВ заслуженного тренера России.

Наставник Гассиева добавил, что его подопечный не расстроен тем, что американец Кевин Джонсон отказался от боя с ним. При этом тренер отметил, что выстраивать поединок с Сефери придется по-другому и рассчитывать на быструю победу нельзя. Сланов подчеркнул, что боксер должен быть готов к любому развитию событий на ринге.

«Мурат всегда старается нокаутировать противника, но нельзя выходить и думать о том, что ты выиграешь в один или два раунда. Он готов ко всем раундам. А там уже ринг покажет», — заключил он.

Ранее в этот же день подготовку Гассиев к поединку с албанцем прокомментировал футбольный тренер Валерий Газзаев. По его словам, российский спортсмен находится в отличной форме и готов к бою.

Поединок за титул WBA International запланирован на 31 октября и должен пройти в Сочи.

Изначально Гассиев должен был встретиться в ринге с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.