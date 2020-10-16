Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА–СКА, «Авангард»–«Салават Юлаев», ЦСКА–«Динамо»

Ближайшие дни в КХЛ будут захватывающими: сразу несколько ведущих клубов проведут очные встречи. Главное событие — армейское дерби — случится в пятницу. Несколько последних лет оно считается самым топовым противостоянием в лиге. У ЦСКА и СКА богатая история взаимоотношений, поэтому болельщики с нетерпением ждут их первый матч в нынешнем сезоне. Тем более что обе команды сейчас возглавляют таблицу Западной конференции. ЦСКА спустя два дня предстоит принимать дома московское «Динамо» — еще одного конкурента в борьбе за лидерство. А на Востоке идущий вверху омский «Авангард» сыграет на домашней арене в Балашихе с одним из главных своих преследователей — уфимским «Салаватом Юлаевым», с которым бился в двух последних плей-офф.



16 октября, 19:30, «ЦСКА Арена» (Москва). 17 октября, 17:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). 18 октября, 17:00, «ЦСКА Арена». Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ и КХЛ HD

Бокс. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Joel Plummer

В ночь на воскресенье в США состоится объединительный бой в легком весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом. Изначально поединок был запланирован на весну, но отменился из-за вспышки пандемии коронавируса. Ломаченко считается фаворитом. Ставки на победу 32-летнего боксера принимаются 1 к 4. У 23-летнего Лопеса 15 побед и ноль поражений. Последний бой у него был в декабре 2019 года. У Ломаченко 14 выигранных поединков из 15, из них 10 нокаутом, а единственный проигрыш в 2014 году. Свою последнюю схватку на ринге он провел в сентябре прошлого года. Поэтому бой в Лас-Вегасе обещает быть непредсказуемым.

18 октября, 06:00. Арена The Bubble в MGM Grand (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на ESPN Plus

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА–«Динамо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Закончились игры сборных в Лиге наций УЕФА и, соответственно, двухнедельный перерыв в розыгрышах национальных первенств. Возобновляют выступления и клубы РПЛ. В ближайшие выходные в чемпионате России состоится 11-й тур. Центральным матчем станет московское дерби ЦСКА и «Динамо». Незадолго до игры у бело-голубых был назначен новый главный тренер — им стал немец Сандро Шварц. Встреча с армейцами будет для него дебютной. Пока динамовцы идут на шестом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. ЦСКА в таблице обосновался на третьей строчке — от первой красно-синих отделяют два балла.

18 октября, 16:30. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Теннис. Мужчины. St. Petersburg Open

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Пандемия коронавируса не помешала провести традиционный турнир ATP в Санкт-Петербурге. В этом году он получил более высокую категорию — победа в соревновании теперь принесет 500 очков, а не 250, как раньше. Поэтому в Северную столицу съехалось множество топовых игроков, среди которых и российские звезды Андрей Рублев и Карен Хачанов. Оба пока продолжают выступления на турнире и в пятницу сыграют четвертьфинальные матчи. В субботу пройдут полуфиналы, а в воскресенье состоится финал.

16 октября, 11:00, четвертьфиналы. 17 октября, 13:00, полуфиналы. 18 октября, 16:30, финал. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Баскония»–«Химки»

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Подмосковный баскетбольный клуб неудачно стартовал в нынешнем сезоне главного европейского клубного турнира. «Химки» проиграли все три матча. Подопечные Римаса Куртинайтиса уступили дома греческому «Панатинаикосу» (76:78) и литовскому «Жальгирису» (70:84), а в гостях мадридскому «Реалу» (85:94). Теперь им предстоит еще одна выездная встреча в Испании. Соперником будет «Баскония», выигравшая на старте два матча из трех. Причем одну победу она одержала, не выходя на площадку, — петербургскому «Зениту» засчитали техническое поражение (0:20) из-за нехватки игроков — у нескольких баскетболистов сине-бело-голубых выявили коронавирус. Что касается «Химок», то сейчас они идут внизу таблицы и должны побеждать басков, если хотят побороться за итоговое место в первой восьмерке и выход в четвертьфинал.

16 октября, 22:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»