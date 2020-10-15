Песков заявил о приостановке финансовой помощи Бишкеку

Москва приостановила оказание финансовой помощи Бишкеку до момента, когда государственные структуры вернутся к работе в штатном режиме. Об этом в четверг, 15 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал события в республике после ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова.

«Вы знаете, сейчас нет как такового правительства, поскольку мы видим сейчас кризисный момент в республике. Конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеет смысл», — заявил представитель Кремля.

По его словам, сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации и выходу в конституционное русло.

«Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать всё, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», — указал Песков.

Жээнбеков подал в отставку ранее в этот день. Он отметил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной. На происходящее, по его мнению, не повлияли утвержденный состав парламента и президентские указы о новых назначениях.

Ожидается, что новые выборы президента в Киргизии состоятся не раньше, чем через три месяца.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы несколько политиков.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.