Матвиенко заявила об угрозе иностранного вмешательства в конфликт в Карабахе

Вовлечение в карабахский конфликт иностранных бандформирований представляет угрозу для всего региона. Об этом в среду, 14 октября, заявила ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хотя отрицается это, но уже об этом заявили внешняя разведка и России, и Франции, и другие многие, что (фиксируется. ― Ред.) участие бандформирований, террористических группировок других государств <…>. Это уже очень серьезная история и очень серьезная опасность не только для Армении и Азербайджана, это для региона в целом представляет большую угрозу», ― подчеркнула она.

Также Матвиенко добавила, что интернационализация конфликта недопустима, так как это может привести к «большей беде».

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако уже после достижения договоренности, 10 октября, минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что 11 октября азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.