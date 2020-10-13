Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 октября на сайте Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Стороны позитивно оценили уровень двусторонних отношений, а также выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования.