Прямой эфир

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 октября на сайте Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Стороны позитивно оценили уровень двусторонних отношений, а также выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы ближневосточного урегулирования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020