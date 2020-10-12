Путин поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы ближневосточного урегулирования. Об этом в понедельник, 12 октября, пишет сайт Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства в различных областях с учетом договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в ОАЭ в октябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики отметили важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V». Клинические испытания препарата в настоящее время ведутся в ОАЭ.

В ходе беседы Аль Нахайян также «тепло поздравил» Путина с прошедшим днем рождения.

17 сентября в МИД России заявили, что палестинская проблема остается острой, несмотря на нормализацию отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Россия готова к совместной работе, в том числе в тесном сотрудничестве с Лигой арабских государств и признанного Совбезом ООН механизма сопровождения переговоров по ближневосточному урегулированию.

Двумя днями ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.