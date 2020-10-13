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Порошенко заявил об излечении от COVID-19

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Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом политик написал в своем Facebook во вторник, 13 октября.

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«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», — заявил бывший украинский лидер.

О том, что у него выявили COVID-19, Порошенко сообщил 29 сентября. Позднее коронавирус подтвердился и у одной из дочерей экс-президента. По данным портала «Страна.ua», речь идет о 20-летней Евгении.

3 октября супруга политика Марина Порошенко заявила о госпитализации бывшего главы государства с двусторонним воспалением легких в одну из киевских клиник. 7 октября она рассказала, у мужа ухудшились показатели крови.

Спустя два дня вышеуказанный портал СМИ со ссылкой на источник, близкий к семье политика, написал об улучшении его состояния. О положительной динамики течения заболевания Порошенко 11 октября рассказал и представитель команды политика.

Согласно данным Worldometer на 13 октября, в стране выявлено 270 тыс. случаев коронавируса, скончались от заболевания более 5 тыс. пациентов, выздоровело свыше 116 тыс. человек.

В этот же день правительство Украины продлило до конца 2020 года ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса.

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