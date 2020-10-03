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Порошенко госпитализирован с коронавирусом

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Экс-президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила его жена Марина в видеообращении, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность» 3 октября.

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«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью», — сказала супруга экс-президента.

Также COVID-19 подтвердился у одной из дочерей Порошенко, у кого именно — Александры или Евгении — не уточняется.

По словам Марины Порошенко, в больницах страны не хватает коек и оборудования. Бывшая первая леди призвала сограждан беречь себя, пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Порошенко сообщил о положительном тесте на коронавирус 29 сентября. Тогда он планировал лечиться дома. Экс-президент на тот момент не уточнил, как себя чувствует, но заявил, что привык переносить болезни на ногах, хотя вирус и оказался очень коварным.

В конце августа стало известно, что коронавирусом заболела экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Заразились также ее супруг и дочь. Тимошенко была в тяжелом состоянии и проходила интенсивное лечение, включающее в том числе искусственную вентиляцию легких. 11 сентября она получила отрицательный тест на коронавирус, но продолжила лечить воспаление легких.

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