Порошенко сообщил о заражении коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 29 сентября.

«Сейчас не самое подходящее время. Очень жалею, что пришлось прервать поездку по регионам», — написал он.

Он не уточнил, как себя чувствует, однако написал, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах, но коронавирус «оказался очень коварным».

Экс-президент сообщил, что лечится дома, и пожелал всем жителям Украины беречь себя.

В конце августа стало известно, что коронавирусом заболела экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Заразились также ее супруг и дочь. Тимошенко была в тяжелом состоянии и проходила интенсивное лечение, включающее в том числе искусственную вентиляцию легких. 11 сентября она получила отрицательный тест на коронавирус, но продолжила лечить воспаление легких.

26 сентября сообщалось, что на Украине выявлено 3833 случая коронавируса за сутки и 195 504 — за всё время распространения инфекции.