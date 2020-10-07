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Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось

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Состояние здоровья экс-президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее был выявлен коронавирус, ухудшилось. Об этом заявила его супруга Марина в среду, 7 октября, в эфире программы «Стыдно» на Youtube.

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По ее словам на фоне вируса у политика развилось двустороннее воспаление легких. В настоящий момент Порошенко находится в больнице, где проходит комплексное лечение.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она ​​очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», — заявила супруга бывшего украинского лидера.

Женщина добавила, что их дочь Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь намного легче, чем ее отец.

Порошенко сообщил о положительном тесте на коронавирус 29 сентября. Тогда он планировал лечиться дома. Экс-президент на тот момент не уточнил, как себя чувствует, но заявил, что привык переносить болезни на ногах, хотя вирус и оказался очень коварным.

Однако уже 3 октября он был доставлен в одну из киевских больниц. Тогда его супруга сообщила, что в больницах страны не хватает коек и оборудования. Бывшая первая леди призвала сограждан беречь себя, пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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