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На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
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На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года

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Правительство Украины продлило ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 13 октября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Правительство продлит сегодня действие адаптивного карантина до конца этого года», ― сказал он на внеочередном заседании кабмина Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что эти меры ― наиболее действенный механизм против распространения инфекции. Кроме того, он добавил, что будут изменены правила относительно числа людей, которые могут присутствовать на массовых мероприятиях.

Так, в «зеленой зоне» разрешается присутствовать в одном месте до 50 человек при соблюдении дистанции в 1,5 м и масочного режима, в «оранжевой зоне» ― до 30 человек, в «желтой зоне» ― до 20, а в «красной зоне» массовые мероприятия запрещаются, передает ТАСС.

Помимо этого, было поддержано предложение Минздрава Украины рекомендовать учреждениям среднего образования отправить учеников на каникулы с 15 по 30 октября, а после этого перерыва ― перевести школьников на дистанционное обучение.

Ранее в этот день украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что страна может начать закупать российскую вакцину от коронавируса под видом европейской.

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 октября, на планете зарегистрировано свыше 38,1 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,08 человек, вылечились 28,6 млн.

На Украине, по последним данным, выявлено 270 тыс. случаев коронавируса, скончались от заболевания более 5 тыс. пациентов, выздоровело свыше 116 тыс. человек.

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