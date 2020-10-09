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Источник рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Порошенко

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Состояние здоровья бывшего президента Украины, у которого ранее был выявлен коронавирус, улучшилось, и он медленно идет на поправку. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к семье политика.

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Лечение Порошенко проходит в частной клинике «Оберег» в Киеве. По данным портала, в это же медучреждение поступила и 20-летняя дочь экс-президента Евгения. У нее была выявлена легкая форма COVID-19, и, после того как ей сделали компьютерную томографию легких, ее отпустили домой.

Стоимость пребывания в одноместной палате клиники обходится в 11,5 тыс. грн в день, или примерно в $470. В цену входит трехразовое питание, но не медикаменты. При этом при поступлении необходимо внести депозит в 50 тыс. грн ($1,7 тыс.), отмечает портал.

Порошенко сообщил о положительном тесте на коронавирус 29 сентября. Тогда он планировал лечиться дома. Экс-президент на тот момент не уточнил, как себя чувствует, но заявил, что привык переносить болезни на ногах, хотя вирус и оказался очень коварным.

Однако уже 3 октября он был доставлен в одну из киевских больниц. Тогда его супруга Марина сообщила, что в больницах страны не хватает коек и оборудования. Бывшая первая леди призвала сограждан беречь себя, пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

7 октября жена бывшего украинского лидера сообщила, что его состояние ухудшилось. По ее словам, на фоне вируса у политика развилось двустороннее воспаление легких. Состояние его крови, которая стала очень густой, не позволяло взять анализ для отслеживания динамики болезни.

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