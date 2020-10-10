В США призвали РФ и КНР к немедленным переговорам о контроле вооружений

Россия и Китай должны без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями. С таким мнением на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН выступил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

По его словам, США также намерены поддержать «ответственный курс и поднять контроль над ядерными вооружениями на следующую ступень без промедлений». Он также добавил, что «исторический стол переговоров ждет», пишет «РИА Новости».

Кроме того, Вуд заявил, что Вашингтон готов предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая.

«Китай действительно стал третьей по величине ядерной державой на Земле, абсолютно не ограниченной никакими соглашениями по контролю над ядерными вооружениями. И аналогично Китаю, Российская Федерация занимается массовым расширением своего ядерного потенциала и введением новых изощренных систем доставки, которые также угрожают разжечь новую трехстороннюю гонку ядерных вооружений», — заявил представитель США.

В свою очередь первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий и призывает США сделать это без искусственных затяжек. По его словам, продление договора стало бы разумным шагом и дало бы время рассмотреть вопрос о подходах к контролю над вооружениями в будущем.

Заседание первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу. Полянский озвучил заявление главы российской делегации — директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел 5 октября в Хельсинки. Предыдущие переговоры, в которых участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли, состоялись 17–18 августа в Вене.

20 сентября Биллингсли заявил о готовности Вашингтона в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Белого дома могут появиться новые требования, добавил он.

В России заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с Договором о сокращении наступательных вооружений. Необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.