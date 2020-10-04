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МИД РФ назвал дату переговоров России и США по стратегической стабильности

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Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет 5 октября в Хельсинки. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.

Стратегический ультиматум: США настаивают на подключении Китая к ДСНВ
В Москве не готовы к таким условиям для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

«МИД РФ подтверждает проведение консультаций (5 октября в Хельсинки)», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Предыдущие переговоры, в которых участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, состоялись 17–18 августа в Вене.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.

20 сентября Биллингсли заявил, что Вашингтон готов в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Вашингтона могут появиться новые требования, добавил он.

В России такое заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.

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