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Песенка спета: палачей из The Beatles судят в США за казни в Сирии и Ираке

На счету участников ячейки ИГ, получившей неофициальное название в честь ливерпульской четверки, почти 30 жертв
Фото: Bill Hennessy via REUTERS
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Песенка спета: палачей из The Beatles судят в США за казни в Сирии и Ираке
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2020-10-09 18:22:06
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Двух бывших британских подданных, которые входили в состав действовавшей в Ираке и Сирии исламистской группы с неофициальным названием The Beatles, перевели в США, где по их делу пройдет судебный процесс. Согласие на их выдачу американскому правосудию в Лондоне дали только после того, как в Вашингтоне пообещали не добиваться вынесения смертного приговора экстремистам. По данным прокуратуры, они причастны к пыткам и гибели как минимум 27 человек, в том числе четырех граждан США. Подробности — в материале «Известий».

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Александа Коти в зале суда в Александрии, штат Вирджиния

Александа Коти в зале суда в Александрии, штат Вирджиния

Фото: Bill Hennessy via REUTERS

В Соединенных Штатах стартовал судебный процесс по делу двух из четырех участников действовавшей в Ираке и Сирии в составе «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) исламистской группы, неофициально известной как The Beatles. Перед судом в режиме видеосвязи в четверг предстали наконец экстрадированные в США Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх.

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Эль-Шафи Эль-Шейх в зале суда в Александрии, штат Вирджиния

Эль Шафи Эльшейх в зале суда в Александрии, штат Вирджиния

Фото: Bill Hennessy via REUTERS
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Двум бывшим британцам, лишенным подданства пару лет назад, предъявлены обвинения в причастности к убийствам четырех американских граждан: журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также сотрудников гуманитарных организаций Питера Кэссига и Кайлы Мюллер. В общей сложности обвинения против них выдвинуты по восьми пунктам — им, в частности, инкриминируется сговор с целью совершения убийства, захват заложников, который привел к их смерти, а также оказание материальной поддержки террористической группировке.

Джон, Пол, Ринго и Джордж

Делом бывших членов The Beatles, получившей такое название из-за ярко выраженного британского акцента входивших в ее состав экстремистов, занимается федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния). По данным следствия, в общей сложности на счету ячейки, в которую входили Эльшейх (сейчас ему 32 года) и Коти (36 лет), убийства как минимум 27 иностранных граждан, в том числе британцев, американцев и японцев. Преступления были совершены экстремистами в период с 2012 по 2015 год.

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Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон

Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон

Фото: youtube.com
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Руководил группой Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон. Он, а также Коти, Эльшейх и еще один боевик The Beatles Эйн Дэвис получили от своих пленников прозвища Джон, Ринго, Джордж и Пол — по именам легендарного музыкального коллектива. Все четверо до того, как отправиться на джихад, жили в западной части Лондона.

Уроженец Кувейта Эмвази, семья которого перебралась в Великобританию в 1993-м, был уничтожен в результате авиаудара, нанесенного в 2015 году запущенной с беспилотника ракетой Hellfire недалеко от Ракки. Дэвиса поймали в 2015 году в Стамбуле, позднее суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы — это наказание он отбывает в одной из турецких тюрем.

Казнить нельзя

Коти и Эльшейха курдские формирования в Сирии задержали в начале 2018 года, через год их передали под контроль спецслужб Соединенных Штатов. Однако с их экстрадицией из Ирака, где их держали на одном из американских объектов, у США возникли сложности: на выдачу подозреваемых рассчитывали и в Великобритании, подданные которой также были в числе жертв «музыкантов».

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Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии

Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии

Фото: Global Look Press/Handout
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Сообщение о том, что Коти и Эльшейха всё же везут в Соединенные Штаты, «ознаменовало окончание длившихся более двух лет дипломатических препирательств между правительствами США и Великобритании по вопросу экстрадиции», напоминает ABC News. «Соединенное Королевство в итоге согласилось передать двух задержанных, после того как летом этого года генеральный прокурор США Уильям Барр дал обещание, что Соединенные Штаты не будут добиваться вынесения смертных приговоров по их делам», — указывает телекомпания.

Кроме того, Лондон на протяжении длительного времени отказывался передавать американской прокуратуре доказательства по делу Коти и Эльшейха, ссылаясь на то, что улики были получены британскими следователями. Однако в итоге суд в Великобритании снял запрет на передачу информации, что и позволило начать судебное преследование в Соединенных Штатах.

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Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии

Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии

Фото: Global Look Press/Handout
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Окончательно вопрос об экстрадиции был решен в сентябре этого года. Не исключено, что на позицию британских властей повлияло сделанное генпрокурором Барром предупреждение о том, что, если ситуация с выдачей не будет разрешена до 15 октября, Коти и Эльшейх будут переданы судебным властям Ирака, отмечает американская радиостанция NPR.

«Не забудем и не отступимся»

Американские власти с большой помпой и патриотическим пафосом сообщили о выдаче Коти и Эльшейха. Обращаясь к семьям погибших, заместитель генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, в частности, заявил, что «хоть мы и не можем вернуть ваших детей, мы сделаем всё с нашей стороны возможное — добьемся правосудия для них, для вас и для всех американцев». «Коти и Эльшейх, как и многие другие террористы в прошлом, недооценили решимость Америки обеспечить справедливость для наших сограждан, которые пострадали или были убиты террористами в любой части мира», — подчеркнул Демерс. Он также пригрозил, что любой угрожающий интересам США террорист «на поле боя встретится с американским оружием, а если выживет, то встретится с американским правосудием в зале американского суда, где ему будет светить перспектива провести долгие годы в американской же тюрьме». «В любом случае покоя вам уже не видать — вас будут искать по всему миру. Неважно, сколько на это понадобится времени, мы никогда не забудем и не отступимся», — пообещал экстремистам Демерс.

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Заместитель генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции

Заместитель генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции

Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS
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Родственники четырех погибших от рук «битлов» американцев распространили совместное заявление в связи с экстрадицией исламистов в США. «Сейчас наши семьи смогут через американский суд добиваться ответственности за преступления, совершенные в отношении наших детей, — говорится в документе. — Экстрадиция Коти и Эльшейха и судебный процесс в США станут первым шагом вершащегося правосудия за предполагаемые ужасные преступления в сфере прав человека, совершенные против четырех молодых американцев, которые видели страдания сирийского народа и хотели помочь, занимаясь организацией гуманитарной помощи или рассказывая миру о разгорающемся кризисе в Сирии».

Нелюди в черном

Даже людям, внимательно не следившим за развитием событий в Ираке и Сирии в последние годы, о деятельности The Beatles, скорее всего, известно из шокирующих материалов прессы. Записанные группой жуткие видеоролики, на которых одетые в черное экстремисты обезглавливают своих жертв, стали их своеобразной визитной карточкой, призванной наглядно доказать звериную жестокость похитителей. Со ссылкой на представленные в суд документы NBC News отмечает, что Коти и Эльшейх, в частности, «осуществляли охрану тех мест заключения, где содержались заложники, и занимались их перевозкой», а также «на протяжении длительного времени подвергали физическому и психологическому насилию» своих жертв.

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Американский фотожурналист Джеймс Фоули в Сирии

Американский фотожурналист Джеймс Фоули в Сирии

Фото: Global Look Press/Freejamesfoley.Org/Ropi
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Видео казни Джеймса Фоули, которого похитили в Сирии в 2012 году, исламисты распространили в интернете в середине августа 2014-го. Примерно за неделю до этого с санкции администрации президента Барака Обамы американские военные начали наносить авиаудары по объектам ИГ в Ираке — триггером к старту этой кампании стал, в частности, захват города Мосул, после падения которого планы исламистов по осаде Багдада стали приобретать уже вполне конкретные очертания.

Похищенных иностранцев, в частности, пытали ударами электрического тока, заставляли смотреть на убийство других заложников или устраивали им «представления», заставляя поверить, что их вот-вот казнят. «За освобождение заложников требовали заплатить огромный выкуп и освободить ранее попавших в плен джихадистов, — уточняет британская The Guardian. — Однако в большинстве случаев их просто казнили, а процедуру убийства записывали на видео».

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Лидер «Исламского государства», уничтоженный в октябре прошлого года Абу Бакр аль-Багдади

Лидер «Исламского государства», уничтоженный в октябре прошлого года Абу Бакр аль-Багдади

Фото: TASS/EPA

При этом участие непосредственно в казнях узников Коти и Эльшейх в ходе интервью, которые они давали прессе после поимки, отрицали. По их словам, они лишь выполняли роль своеобразных посредников между арестантами и более высокопоставленными членами ИГ, в числе которых был и Эмвази. Лидер «Исламского государства», уничтоженный в октябре прошлого года Абу Бакр аль-Багдади, в обвинительных документах по делу Коти и Эльшейха проходит в качестве их сообщника. В таком же статусе там обозначен и Абу Мухаммад аль-Аднани, руководивший пропагандистскими операциями ИГ, — именно с ним, как предполагается, обвиняемые встречались для обсуждения схем по захвату заложников. Аль-Аднани был ликвидирован в 2016 году в результате авиаудара.

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Трагедия на службе политики

Имя одной из жертв четверки боевиков — Кайлы Мюллер, похищенной в сирийском Алеппо в августе 2013 года и убитой в 2015-м, — в последние дни появлялось на страницах американской прессы не только в контексте сообщений об экстрадиции Коти и Эльшейха в США. Родители бывшей заложницы, Карл и Марша Мюллер, присутствовали на прошедших 7 октября дебатах кандидатов на пост вице-президента Соединенных Штатов — по приглашению ныне занимающего этот пост Майка Пенса. В августе они также выступили на общенациональном съезде Республиканской партии, который официально выдвинул идущего на второй срок президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих 3 ноября выборах.

По задумке республиканцев, история Кайлы и присутствие потерявших дочь родителей должны были лишний раз доказать несостоятельность внешней политики, которую проводил президент Обама. Нынешний кандидат демократов на Овальный кабинет Джо Байден в его администрации занимал пост вице-президента.

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Американская правозащитница Кайла Мюллер

Американская правозащитница Кайла Мюллер

Фото: twitter.com

Откровенно и неприкрыто используя человеческую трагедию в политических целях, Пенс по сути обвинил администрацию Обамы и Байдена в гибели девушки. По его словам, власти «прождали месяц, а когда вооруженные отряды» американских частей наконец добрались до места, где ее держали, выяснилось, что ее увезли куда-то еще несколькими днями ранее. «Если бы президент Трамп был президентом уже тогда, то, как считают родители Кайлы, она могла бы остаться жива», — заявил вице-президент (цитата по Daily Mail).

Камала Харрис, напарница Байдена в предвыборной гонке, выразила соболезнования родителям Кайлы. «То, что произошло с ней, ужасно, и этого не должно было случиться, — заявила сенатор из Калифорнии. — Я знаю, что Джо (Байден) чувствует то же самое, и президент Обама тоже».

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