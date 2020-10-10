Песенка спета: палачей из The Beatles судят в США за казни в Сирии и Ираке

Двух бывших британских подданных, которые входили в состав действовавшей в Ираке и Сирии исламистской группы с неофициальным названием The Beatles, перевели в США, где по их делу пройдет судебный процесс. Согласие на их выдачу американскому правосудию в Лондоне дали только после того, как в Вашингтоне пообещали не добиваться вынесения смертного приговора экстремистам. По данным прокуратуры, они причастны к пыткам и гибели как минимум 27 человек, в том числе четырех граждан США. Подробности — в материале «Известий».

Песенка_3 Александа Коти в зале суда в Александрии, штат Вирджиния Фото: Bill Hennessy via REUTERS

В Соединенных Штатах стартовал судебный процесс по делу двух из четырех участников действовавшей в Ираке и Сирии в составе «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) исламистской группы, неофициально известной как The Beatles. Перед судом в режиме видеосвязи в четверг предстали наконец экстрадированные в США Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх.

Песенка спета_4 Эль Шафи Эльшейх в зале суда в Александрии, штат Вирджиния Фото: Bill Hennessy via REUTERS

Двум бывшим британцам, лишенным подданства пару лет назад, предъявлены обвинения в причастности к убийствам четырех американских граждан: журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также сотрудников гуманитарных организаций Питера Кэссига и Кайлы Мюллер. В общей сложности обвинения против них выдвинуты по восьми пунктам — им, в частности, инкриминируется сговор с целью совершения убийства, захват заложников, который привел к их смерти, а также оказание материальной поддержки террористической группировке.

Джон, Пол, Ринго и Джордж

Делом бывших членов The Beatles, получившей такое название из-за ярко выраженного британского акцента входивших в ее состав экстремистов, занимается федеральный суд в Александрии (штат Вирджиния). По данным следствия, в общей сложности на счету ячейки, в которую входили Эльшейх (сейчас ему 32 года) и Коти (36 лет), убийства как минимум 27 иностранных граждан, в том числе британцев, американцев и японцев. Преступления были совершены экстремистами в период с 2012 по 2015 год.

Песенка спета_5 Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон Фото: youtube.com

Руководил группой Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон. Он, а также Коти, Эльшейх и еще один боевик The Beatles Эйн Дэвис получили от своих пленников прозвища Джон, Ринго, Джордж и Пол — по именам легендарного музыкального коллектива. Все четверо до того, как отправиться на джихад, жили в западной части Лондона.

Уроженец Кувейта Эмвази, семья которого перебралась в Великобританию в 1993-м, был уничтожен в результате авиаудара, нанесенного в 2015 году запущенной с беспилотника ракетой Hellfire недалеко от Ракки. Дэвиса поймали в 2015 году в Стамбуле, позднее суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы — это наказание он отбывает в одной из турецких тюрем.

Казнить нельзя

Коти и Эльшейха курдские формирования в Сирии задержали в начале 2018 года, через год их передали под контроль спецслужб Соединенных Штатов. Однако с их экстрадицией из Ирака, где их держали на одном из американских объектов, у США возникли сложности: на выдачу подозреваемых рассчитывали и в Великобритании, подданные которой также были в числе жертв «музыкантов».

Песенка спета_8 Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии Фото: Global Look Press/Handout

Сообщение о том, что Коти и Эльшейха всё же везут в Соединенные Штаты, «ознаменовало окончание длившихся более двух лет дипломатических препирательств между правительствами США и Великобритании по вопросу экстрадиции», напоминает ABC News. « Соединенное Королевство в итоге согласилось передать двух задержанных, после того как летом этого года генеральный прокурор США Уильям Барр дал обещание, что Соединенные Штаты не будут добиваться вынесения смертных приговоров по их делам », — указывает телекомпания.

Кроме того, Лондон на протяжении длительного времени отказывался передавать американской прокуратуре доказательства по делу Коти и Эльшейха, ссылаясь на то, что улики были получены британскими следователями. Однако в итоге суд в Великобритании снял запрет на передачу информации, что и позволило начать судебное преследование в Соединенных Штатах.

Песенка спета_8 Боевики «Исламского государства» во время боев в Сирии Фото: Global Look Press/Handout

Окончательно вопрос об экстрадиции был решен в сентябре этого года. Не исключено, что на позицию британских властей повлияло сделанное генпрокурором Барром предупреждение о том, что, если ситуация с выдачей не будет разрешена до 15 октября, Коти и Эльшейх будут переданы судебным властям Ирака, отмечает американская радиостанция NPR.

«Не забудем и не отступимся»

Американские власти с большой помпой и патриотическим пафосом сообщили о выдаче Коти и Эльшейха. Обращаясь к семьям погибших, заместитель генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, в частности, заявил, что «хоть мы и не можем вернуть ваших детей, мы сделаем всё с нашей стороны возможное — добьемся правосудия для них, для вас и для всех американцев». «Коти и Эльшейх, как и многие другие террористы в прошлом, недооценили решимость Америки обеспечить справедливость для наших сограждан, которые пострадали или были убиты террористами в любой части мира», — подчеркнул Демерс. Он также пригрозил, что любой угрожающий интересам США террорист «на поле боя встретится с американским оружием, а если выживет, то встретится с американским правосудием в зале американского суда, где ему будет светить перспектива провести долгие годы в американской же тюрьме». «В любом случае покоя вам уже не видать — вас будут искать по всему миру. Неважно, сколько на это понадобится времени, мы никогда не забудем и не отступимся», — пообещал экстремистам Демерс.

Песенка спета_2 Заместитель генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс во время пресс-конференции Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Родственники четырех погибших от рук «битлов» американцев распространили совместное заявление в связи с экстрадицией исламистов в США. «Сейчас наши семьи смогут через американский суд добиваться ответственности за преступления, совершенные в отношении наших детей, — говорится в документе. — Экстрадиция Коти и Эльшейха и судебный процесс в США станут первым шагом вершащегося правосудия за предполагаемые ужасные преступления в сфере прав человека, совершенные против четырех молодых американцев, которые видели страдания сирийского народа и хотели помочь, занимаясь организацией гуманитарной помощи или рассказывая миру о разгорающемся кризисе в Сирии».

Нелюди в черном

Даже людям, внимательно не следившим за развитием событий в Ираке и Сирии в последние годы, о деятельности The Beatles, скорее всего, известно из шокирующих материалов прессы . Записанные группой жуткие видеоролики, на которых одетые в черное экстремисты обезглавливают своих жертв, стали их своеобразной визитной карточкой, призванной наглядно доказать звериную жестокость похитителей. Со ссылкой на представленные в суд документы NBC News отмечает, что Коти и Эльшейх, в частности, «осуществляли охрану тех мест заключения, где содержались заложники, и занимались их перевозкой», а также «на протяжении длительного времени подвергали физическому и психологическому насилию» своих жертв.

Песенка спета_1 Американский фотожурналист Джеймс Фоули в Сирии Фото: Global Look Press/Freejamesfoley.Org/Ropi

Видео казни Джеймса Фоули, которого похитили в Сирии в 2012 году, исламисты распространили в интернете в середине августа 2014-го. Примерно за неделю до этого с санкции администрации президента Барака Обамы американские военные начали наносить авиаудары по объектам ИГ в Ираке — триггером к старту этой кампании стал, в частности, захват города Мосул, после падения которого планы исламистов по осаде Багдада стали приобретать уже вполне конкретные очертания.

Похищенных иностранцев, в частности, пытали ударами электрического тока, заставляли смотреть на убийство других заложников или устраивали им «представления», заставляя поверить, что их вот-вот казнят. «За освобождение заложников требовали заплатить огромный выкуп и освободить ранее попавших в плен джихадистов, — уточняет британская The Guardian. — Однако в большинстве случаев их просто казнили, а процедуру убийства записывали на видео».

Песенка спета_6 Лидер «Исламского государства», уничтоженный в октябре прошлого года Абу Бакр аль-Багдади Фото: TASS/EPA

При этом участие непосредственно в казнях узников Коти и Эльшейх в ходе интервью, которые они давали прессе после поимки, отрицали. По их словам, они лишь выполняли роль своеобразных посредников между арестантами и более высокопоставленными членами ИГ, в числе которых был и Эмвази. Лидер «Исламского государства», уничтоженный в октябре прошлого года Абу Бакр аль-Багдади, в обвинительных документах по делу Коти и Эльшейха проходит в качестве их сообщника. В таком же статусе там обозначен и Абу Мухаммад аль-Аднани, руководивший пропагандистскими операциями ИГ, — именно с ним, как предполагается, обвиняемые встречались для обсуждения схем по захвату заложников. Аль-Аднани был ликвидирован в 2016 году в результате авиаудара.

Трагедия на службе политики

Имя одной из жертв четверки боевиков — Кайлы Мюллер, похищенной в сирийском Алеппо в августе 2013 года и убитой в 2015-м, — в последние дни появлялось на страницах американской прессы не только в контексте сообщений об экстрадиции Коти и Эльшейха в США. Родители бывшей заложницы, Карл и Марша Мюллер, присутствовали на прошедших 7 октября дебатах кандидатов на пост вице-президента Соединенных Штатов — по приглашению ныне занимающего этот пост Майка Пенса. В августе они также выступили на общенациональном съезде Республиканской партии, который официально выдвинул идущего на второй срок президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих 3 ноября выборах.

По задумке республиканцев, история Кайлы и присутствие потерявших дочь родителей должны были лишний раз доказать несостоятельность внешней политики, которую проводил президент Обама. Нынешний кандидат демократов на Овальный кабинет Джо Байден в его администрации занимал пост вице-президента.

Песенка спета_7 Американская правозащитница Кайла Мюллер Фото: twitter.com

Откровенно и неприкрыто используя человеческую трагедию в политических целях, Пенс по сути обвинил администрацию Обамы и Байдена в гибели девушки. По его словам, власти «прождали месяц, а когда вооруженные отряды» американских частей наконец добрались до места, где ее держали, выяснилось, что ее увезли куда-то еще несколькими днями ранее. «Если бы президент Трамп был президентом уже тогда, то, как считают родители Кайлы, она могла бы остаться жива», — заявил вице-президент (цитата по Daily Mail).

Камала Харрис, напарница Байдена в предвыборной гонке, выразила соболезнования родителям Кайлы. «То, что произошло с ней, ужасно, и этого не должно было случиться, — заявила сенатор из Калифорнии. — Я знаю, что Джо (Байден) чувствует то же самое, и президент Обама тоже».