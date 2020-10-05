Течь до дна: что убило морских обитателей на Камчатке

Пробы, взятые на Халактырском пляже на Камчатке, пока не показали никаких отклонений. Впрочем, готовы еще не все результаты тестов, заявили 5 октября в Минприроды. Полные данные обещают представить 8 октября. А пока их нет, эксперты выдвигают самые разные версии произошедшего. В их числе — попадание в воду ракетного топлива и разгерметизация емкостей затонувших судов. Последнюю выдвинули в общественном совете при Росприроднадзоре: экологи напомнили, что в Авачинской бухте захоронено около 150 кораблей. Случившееся может быть связано и с утечкой содержимого двух ближайших полигонов ядохимикатов — Козельского и Радыгинского. В результате происшествия на Камчатке могло пострадать около 200 человек, считают в Российской федерации серфинга. По данным организации, столько спортсменов и любителей находились в это время в местных кэмпах.

Кладбище кораблей

5 октября стали известны первые результаты исследований проб воды, песка и останков морских животных, отобранных на Халактырском пляже на Камчатке. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов. Ни о каких отклонениях от нормы в сообщении не говорилось. Впрочем, глава субъекта уточнил, что результаты исследований на токсины пока не готовы.



Предварительные результаты проб не показывают значительных превышений нормы, сообщается на сайте Минприроды РФ со ссылкой на слова вице-президента РАН Андрея Адрианова. Пробы изучены на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов — расширенный анализ планируется завершить к 8 октября. В понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил выяснить причины произошедшего на Камчатке до конца недели.

Тем временем экологи и ученые выдвигают самые разные версии катастрофы. Зампред общественного совета при Росприроднадзоре, председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал «Известиям», что в Авачинской бухте находится огромное количество брошенных судов: как рыбацких, так и оставшихся от военно-морской базы. Они начали копиться там после развала СССР. Есть вероятность, что причиной гибели морских обитателей стал некий "особый груз", который после разрушения корпуса корабля попал в воду.

Течь до дна Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

- Металлолома там скопилось очень много, порядка 150 судов. Железо заржавело и прохудилось. Не исключено, что где-то начали течь баки. Вопрос о том, что нужно заняться подъемом этих затопленных судов, поднимался неоднократно. Это несет в себе большую экологическую опасность, - считает Андрей Нагибин.

По мнению эксперта, металл, из которого сделаны брошенные суда, еще может пригодиться — ранее его приобретением интересовались китайцы. Но без государственно-частного партнерства ничего не получится, считает он: вся прибыль уйдет в перевозку.

Другая версия, которая кажется Андрею Нагибину еще более вероятной - расконсервация расположенного неподалеку полигона "Козельский".

- Он был создан у подножия вулкана Козельский в 70-х годах. Там складывали химию, используемые в сельском хозяйстве пестициды. В 2010 году часть химикатов была вывезена в Новосибирск, на этом меры рекультивации закончились. В этом регионе повышенная сейсмическая активность. Если в какой-то момент тряхнуло, яды могли попасть в океан, — сказал он.

Сейчас специалисты обследуют находящиеся рядом с местом экологической катастрофы полигоны, сообщил глава региона Владимир Солодов.

- Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон. На оба будут направлены группы, в которые будут направлены представители Роспотребнадзора и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы оценить обстановку, - пообещал губернатор.

Был ли гептил?

В Сети активно обсуждается версия с попаданием в океан гептила — высокотоксичного вещества первой категории опасности. Многие пользователи задали вопрос об этом в соцсетях губернатора Владимира Солодова. Глава региона ответил, что выводы делать рано и нужно дождаться результатов взятых проб.

Течь до дна Сотрудники УМВД Камчатского края на Халактырском пляже на Камчатке Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

- Гептил используется в качестве топлива для ракет. Особенность в том, что при пуске ракеты первая ступень сбрасывается. В ней остается от нескольких десятков до нескольких сотен литров гептила, - пояснил «Известиям» руководитель Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Соловьянов. - Мы знаем территории, где падают эти ступени. Не припомню, чтобы среди них была Камчатка. Нужно посмотреть, нет ли у нашей военно-космической отрасли там объектов пуска.

Исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов считает версию с гептилом правдоподобной.

- Будучи ракетчиком — я учился в аэрокосмическом университете на военной кафедре — я знаю, как выглядит гептил, а именно разлитый гептил в контакте с водой. Он вступает в реакцию с водой, начинает шипеть и пениться. Именно поэтому его гасят не водой, а специальным порошком, - поделился Сергей Шахматов. - Когда я впервые посмотрел видео с прибрежным прибоем оранжевого цвета, невольно подумал про гептил. Если это был он, мощнейший окислитель — непонятно, откуда он там взялся.

Ранее Тихоокеанский флот уже заявил, что не имеет отношения к загрязнению воды у Халактырского пляжа, которое привело к массовой гибели животных. На полигоне "Радыгино" с июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было, в зафрахтованные в интересах Минобороны корабли не осуществляли перевозок крупных партий нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Из разряда фантастики

Есть вопросы у экспертов и к составу группы специалистов, которым поручено вести проверку.

- Пригласили вулканологов и Росприроднадзор, но не позвали морских биологов, специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), - недоумевает член Общественной палаты Камчатского края, руководитель площадки "Экология" регионального отделения ОНФ Татьяна Михайлова.

По ее мнению, причиной произошедшего был не нефтеразлив и не шторм. Шторм только поднял на поверхность погибшие организмы и водоросли, заключила общественница.

Солидарны с ней и представители WWF.

Фото: REUTERS/WWF RUSSIA Пляж на Камчатке

- Такой ущерб вряд ли может быть результатом шторма или загрязнения акватории нефтепродуктами. Это с большой вероятностью загрязнение высокотоксическим веществом с хорошей растворимостью, так как пораженными оказались и донные организмы, – отметил Алексей Книжников, директор программы WWF России по экологической ответственности бизнеса. — Судя по тому, что на берег в больших количествах выносит донные виды животных и растений, можно сделать предварительный вывод о том, что загрязнён не поверхностный слой воды, как это было бы в случае с разливом нефтепродуктов, а вся её толща.

Не признает природную версию произошедшего и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

- Погибли представители абсолютно всех видов. Такое никак не могло произойти по вине природы, - заявил он "Известиям". - Если бы это произошло по естественным причинам, погибла бы группа видов. А тут беда коснулась всех - от морских ежей до ластоногих. Эта версия просто смешна.

По его словам, в последний раз подобная вопиющая ситуация складывалась в начале 90-х годов на Белом море. Тогда масштаб был ещё больше, чем на Камчатке. При этом, погибли только морские звёзды. До сих пор так и непонятно, что тогда случилось, очевидно только, что причина была антропогенная.

Версию же про токсичные микроводоросли (ее упоминал на брифинге 5 октября губернатор региона Владимир Солодов) Сергей Шахматов посчитал поистине фантастической.

«Известия» направили запрос в Росрыболовство на предмет взятия проб у мертвых морских организмов.

Две сотни пострадавших

Пострадали в катастрофе на Камчатке и люди. Три недели назад серферы, которые катались неподалеку от места гибели морских обитателей, начали жаловаться на плохое самочувствие. Число пострадавших может превышать 200 человек, заявил "Известиям" бывший президент Российской федерации серфинга Сергей Расшиваев. Он уточнил, что многие серферы находились в этом месте с лета, поскольку из-за пандемии коронавируса выехать за пределы страны было невозможно. В итоге кто-то отправился на Камчатку тренироваться, а кто-то – работать инструкторами.

- В каждом серф-кэмпе от 30 до 80 гостей. Соответственно, все катались и все с разной степенью тяжести получили ожоги. И речь только о серферах. А ведь приезжали и просто обычные люди. Правда, многие сразу уезжали, почувствовав жжение и першение. Купаться туда сейчас особо никто не ходит из-за холодной воды, - пояснил Сергей Расшиваев.

По его словам, тошнота и прочие симптомы пропадают через несколько часов после того, как люди уезжают с океана. А вот что касается зрения, последствия химических ожогов все еще дают о себе знать. По словам врачей, со временем оно может улучшиться, однако может остаться и в том же состоянии, что сейчас, добавил Сергей Расшиваев.