Мутный выброс: что произошло с Тихим океаном на Камчатке

В выходные в соцсетях стали распространяться записи об экологической катастрофе на Камчатке: в сентябре серферы, которые из-за пандемии решили кататься в России, стали плохо себя чувствовать. А позже заметили массовую гибель морских обитателей: на берегу фотографировали осьминогов, морских звезд . Странно стали вести себя камчатские ларги - они сидели на берегу, не возвращаясь в воду. Найдено как минимум одно мертвое животное. Местные власти признали факт загрязнения, однако призвали не торопиться с выводами о причинах произошедшего. В ситуации разбирались «Известия».

Химический ожог

«Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», – сообщения с таким содержанием заполонили русскоязычные соцсети в субботу, 3 октября.

Началось, однако, все значительно раньше. Проблемы обнаружили серферы, облюбовавшие Халактырский пляж. Около трех недель назад, как сообщили они в соцсетях, спортсмены стали испытывать странные симптомы: помутнение и боль в глазах, першение в горле, у некоторых – рвота, повышенная температура. Вода при этом была прозрачной, обычной на вкус – но только до поры до времени: постепенно она становилась мутной, густой и горькой. На берегу появились мертвые обитатели Тихого океана – на фото в соцсетях, например, видно осьминога Дофлейна – это самый большой осьминог в мире.

Серфер Наталья Данилина в Instagram сообщила, что ей диагностировали химический ожог роговицы . Первые симптомы, по ее словам, у нее появились как раз около трех недель назад.

В Сети заговорили о масштабной утечке в океан, сообщили о дайверах, которые обнаружили усеянное мертвыми обитателями морских глубин дно океана. «Гринпис» в Instagram сообщил, что взятые пробы показали превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 по фенолу.

Мутный выброс Серфингист на побережье Авачинского залива Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

- Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации, - говорится в заявлении «Гринписа».

На фоне всеобщей паники особое возмущение вызвало подчеркнуто спокойное заявление министерства природы Камчатского края , в Instagram которого появилось фото с Халактырского пляжа.

- Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ – ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА , - говорится в заявлении министерства.

Местный оператор Денис Денисов объяснил «Известиям», что тоже сначала не понял масштабов катастрофы , когда приехал на пляж, так как он уже «был прибран».

Мутный выброс Сотрудники МЧС обследуют прибрежную зону Тихого океана Фото: МЧС РФ/41.mchs.gov.ru

- Ничего необычного внешне, кроме зеленовато-желтой пены и желтоватого оттенка воды не наблюдалось, - рассказал он. – Но спустя 20-30 минут нахождения у берега у нас всех начался сильный кашель, насморк и резь в горле. Репортер, который провел больше времени непосредственно у воды, кашлял сильнее других, в какой-то момент я даже подумал, что он решил закашляться для остроты кадра, потому что это было ну очень сильно. Но и я, оператор уже более пяти лет, ни разу не допускал кашля во время съемки, но вчера на океане не смог сдержаться во время интервью. Вечером болела голова, сейчас утром есть еще неприятные ощущения в горле.

О причинах - рано

Впрочем, позже губернатор региона Владимир Солодов подтвердил, что факт загрязнения Халактырского пляжа есть, и потребовал не замалчивать масштабы и причины произошедшего.

- Пока у нас нет расширенного результата анализов, мы можем только предполагать, — цитирует Солодова пресс-служба губернатора. — Сейчас Следственный комитет России, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура изучают этот вопрос внимательнейшим образом и держат на контроле. Для меня приоритет — не допустить угрозы для здоровья жителей. Для этого всем, у кого есть малейшее ухудшение здоровья, мы настоятельно рекомендуем обращаться в больницу, чтобы исключить возможные последствия.

Он пообещал публичность в вопросе, подчеркнув, что не стоит отрицать факт загрязнения. Солодов дал поручение краевому минздраву диагностировать пострадавших серферов. Кроме того, в воскресенье в Москву отправили пробы воды и песка с Халактырского пляжа для изучения в ведущих научных институтах страны. Первые результаты обещают 5 октября.

Мутный выброс Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время осмотра побережья Авачинского залива Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что пробы взяты, продолжаются работы на месте, однако более полной информации предоставить не смогли.

В Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуре на встрече с общественниками заявили, что с самых первых публикаций начали проверку по озвученным фактам. Обследование прибрежных зон и акватории Тихого океана проводят сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Привлечены также сотрудники Камчатского гидромета и Росприроднадзора.

Как сообщает пресс-служба правительства Камчатки, глава управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик сообщила о проблеме, возникшей у ведомства: как выяснилось, имеющаяся у региона лабораторная база не позволяет проводить токсикологические исследования на полуострове – пробы нужно отправлять во Владивосток.

- В тех пробах, которые мы исследовали самостоятельно на своей базе, по химическим показателям никаких превышений не выявлено. Мы полностью сделали анализ на все радиологические показатели – никаких отклонений нет, все в пределах нормы. Бактериологические показатели на сегодняшний день еще не готовы, - заявила она, подчеркнув, что самое важное здесь – химические и токсикологические исследования, и токсикологические придется делать в другом городе . Пробы уже отправили в столицу ДФО.

Позже, однако, появились официальные данные о выявленном загрязнении: минприроды Камчатского края со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило о повышенных концентрациях нефтяных углеводородов, превышающие предельно допустимый порог в 1,4-3,6 раза. Также зафиксировано превышение норматива по фенолам – в 1,3-2,5 ПДК. Все остальные проверенные УГМС показатели оказались в норме.

Мутный выброс Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

При этом глава региона раскритиковал работу камчатского Росприроднадзора, возмутившись заявлением о том, что результаты проб на токсические вещества будут готовы только через 7 дней. К нему присоединилась и депутат Госдумы Ирина Яровая.

- Вы должны быть более профессиональны в части того, чтобы отслеживать образцы. Как вы надзор осуществляете? Росприроднадзор должен быть не наблюдателем этой ситуации. Ваша компетенция должна быть направлена на то, чтобы сегодня все исследования, которые могут быть проведены, были проведены, - заявила она.

Яровая сопровождает на пути в Москву пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных. Всего в столицу направлено 250 килограммов груза, их встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.

- Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались, – заявил Владимир Солодов.

При этом губернатор заявил, что «ситуация улучшается».

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис Сотрудница полиции Камчатского края берет пробы воды в Тихом океане

- Визуально она становится лучше, и мы понимаем, что сейчас в целом тенденция к очистке идет. Но мы должны сделать выводы из сложившейся ситуации и, самое главное, удостовериться в том, что же было первоисточником, чтобы она не повторилась впредь и чтобы быть уверенными, что здоровью наших жителей ничего не угрожает, - добавил губернатор.

Однако Денис Денисов заметил «Известиям», что когда глава региона находился у берега океана, не было ветра – и он просто не смог почувствовать те симптомы, с которыми сталкивались люди при ветре, дувшем со стороны воды.

Загрязнение – каждый год

Солодов сообщил, что проводится анализ данных дистанционного зондирования земли.

- Подразделения МЧС и министерство природных ресурсов совместно будут собирать базу данных всех спутниковых снимков, начиная с 1 сентября, чтобы мы могли отследить динамику, - заявил губернатор. – Рассчитываем, что первые результаты будут готовы в понедельник до конца рабочего дня, и мы сможем обратиться к профессионалам, чтобы эти снимки были истолкованы.

Экологическая коалиция «Реки без границ» посмотрела для «Известий» на данные со спутников. Международный координатор коалиции, доктор охраны природы Евгений Симонов отметил, что загрязнение видно с 2016 года – что-то подобное тому, как бывает при золотодобыче, которого, по словам местных жителей, здесь нет.

Мутный выброс Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

- Спутник Sentinel делал фото Камчатки с 2015 года. Начиная с 2016 года, река Половинка недалеко от тамошних военных полигонов дает характерный мутный выброс, - рассказал он «Известиям». – Очевидно, что к обнаруженным фенолам он может и не иметь отношения, потому что фенол прозрачный и бесцветный. Но это совершенно точно имеет отношение к большому количеству выброса каких-то веществ в океан. И это происходит каждый год. В этом году последний раз я это вижу 5 августа.

По его словам, в некоторые годы подобного рода «мутный выброс» течет в океан в течение месяца. Представитель организации объясняет, что такое обычно бывает на золотых приисках, но все местные жители говорят, что не знают там каких-либо приисков.

- Но это может быть и что-то еще, - пояснил Симонов. – Это может быть строительство в русле, но это странно – четыре или пять лет подряд в русле? Так не бывает. Дноуглубление может быть, но по речке Половинке ничего такого не плавает. И последнее – это могут быть чудовищные сбросы с какого-либо предприятия, которого я на снимках не вижу.

Он добавил, что еще «с большой опаской» можно предполагать природные феномены, приводящие к периодической мутности воды. Факт в том, что обычно река Половинка замутняется в период с июня по октябрь.

По его словам, гибель морских обитателей вызвана, скорее всего, токсическими веществами. И загрязнение из Половинки, судя по снимкам, с конца августа стабильно не поступало – поэтому вряд ли она единственная причина гибели.

Мутный выброс Морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная Фото: ТАСС/Анна Стрельченко

- Это же океан. Сколько надо чего-то слить, чтобы на протяжении нескольких километров происходило такое отравление? - заметил Симонов.

Предположения

В соцсетях уже обсуждают возможные причины произошедшего. «Гринпис» обнародовал снимки реки с загрязнением, попадающим в океан. В Сети вспомнили публикации о крупном полигоне химических отходов в районе вулкана Козельский . Полигон расположен в 35 км от Петропавловска-Камчатского, его организовали в 1979 году. За несколько лет там захоронили около 108 тонн ядовитых отходов сельхопроизводителей и промышленных предприятий. В 2000-х его законсервировали.

Фото: instagram.com/greenpeaceru Снимок загрязнения, предоставленный Европейским космическим агентством

Говорится и о военных учениях, которые проходили в прибрежных водах Тихого океана примерно месяц назад. Люди слышали там взрывы и теперь предположили, что это могло повлиять на катастрофу у берегов Камчатки. Министерство обороны эту версию уже категорически отвергло.

- Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды не соответствует действительности, - заявили в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что на полигоне «Радыгино», расположенном в регионе, с июня не проводилось учений с использованием тяжелой боевой техники.

Источник ТАСС в экстренных службах еще 3 октября предположил, что отравление воды в районе Халактырского пляжа могло быть вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера , однако эту версию многие отвергают. Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала РИА «Новости», что занимающиеся китобойным промыслом на Чукотке с начала 2000-х годов жаловались на резкий запах, предположительно, фенола от некоторых пойманных китов . По ее словам, причина запаха так и не была установлена.

Мутный выброс Выброшенные на побережье Авачинского залива морские животные и мусор Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко

По факту, реальных версий произошедшего пока нет. Власти подчеркивают, что нужно дождаться результатов исследований.

Пока административное дело

Федеральные министерства и ведомства также отреагировали на произошедшее. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram заявила, что ведомство организовало рейд, отбираются пробы как в самом океане, так и в прилегающих реках и ручьях.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ситуация под контролем федеральных властей, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение правительству Камчатского края совместно с федеральными ведомствами разобраться в ситуации.

- Виновные должны быть выявлены и наказаны, - заявил Трутнев.

Представитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту загрязнения воды и массовой гибели животных в акватории Тихого океана.

Мутный выброс Фото: РИА Новости/Александр Пирагис