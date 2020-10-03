Назван возможный источник загрязнения океана на Камчатке

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке могло быть вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом рассказал источник в экстренных службах 3 октября.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», — сказал собеседник ТАСС.

Принадлежность судна пока не установлена, ведется поиск.

Ранее 3 октября региональный следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации о гибели морских животных в регионе, на пляжах Авачинского залива. Отобраны пробы воды, воздуха и песка. Их исследуют в лаборатории, после чего будет дана оценка произошедшему.

3 октября стало известно, что тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды.

Местные жители запечатлели на фото и видео погибших мертвых морских звезд и ежей, рыб, крабов и осьминогов.

29 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения.