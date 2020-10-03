СК начал проверку после информации о гибели морских животных на Камчатке

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку после появления в СМИ информации о гибели морских животных в регионе, на пляжах Авачинского залива. Об этом ведомство сообщило 3 октября.

«По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет», — отмечается в сообщении.

Сейчас отобраны пробы воды, воздуха и песка. Их исследуют в лаборатории, после чего будет дана оценка произошедшему.

Ранее, 3 октября, стало известно, что тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды.

Местные жители запечатлели на фото и видео погибших мертвых морских звезд и ежей, рыб, крабов и осьминогов.

29 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения.