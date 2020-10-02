Трутнев поручил оперативно ликвидировать загрязнение воды на Камчатке

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения воды на Камчатке, сообщает его пресс-служба.

Ранее, 29 сентября, глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола – в 2.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

«Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — цитирует сообщение «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.

Кроме того, поступили сообщения о массовой гибели морских животных.

30 сентября сообщалось, что на реке Хатанга в Красноярском крае произошел разлив нефти. По предварительным подсчетам, из-за разгерметизации нефтепровода на берег вылилось около 2 т нефти.