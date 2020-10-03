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На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

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Тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды. Об этом 2 октября рассказал врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

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На опубликованных в Сети фото и роликах местных жителей видно побережье, которое усеяно мертвыми морскими звездами, морскими ежами, рыбой, крабами и даже осьминогами.

«Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы», — подчеркнул Кумарьков в беседе «РИА Новости».

Он допустил, что случай с выбросом морских животных и жалобы местных жителей на раздражение глаз и кожи после контакта с водой могут быть связаны.

Ранее в пятницу вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения воды на Камчатке.

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже глава региона Владимир Солодов сообщил 29 сентября. Первыми тревогу забили местные серферы. Они жаловались на раздражение на коже и опухание глаз после контакта с водой. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два.

Природоохранная прокуратура начала проверку.

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