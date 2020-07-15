 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Мир
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Мир
В Великобритании за сутки из-за коронавируса скончались 138 человек
Экономика
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
Общество
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
/

Чужие «хищники»: гигантские китайские моллюски захватили Волгу

Беззубки диаметром 25 см губят рыб и лишают их кормовой базы
Фото: inaturalist.org
Главный слайд
Начало статьи
Чужие «хищники»: гигантские китайские моллюски захватили Волгу
2020-07-14 13:12:26">
2020-07-14 13:12:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двустворчатые моллюски родом из Китая захватили экосистему Нижней Волги. Беззубки диаметром до 25 см используют рыб для воспроизводства и распространения своих личинок (глохидий), прикрепляя их к жабрам и телу обитателей реки. Это приводит к асфиксии у молоди и ухудшению общего состояния взрослых рыб. Кроме того, «чужие» вытесняют местных беспозвоночных животных, приводя к изменению биологического разнообразия и сокращению кормовой базы обитающих в Волге рыб. Ученые выявили также локальные очаги этих видов в реках Обь и Енисей. Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств России сейчас заражено чужеродными моллюсками, но счет может идти на десятки.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Транзитом через Казахстан

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили присутствие в реках и озерах несвойственных российским водоемам китайских беззубок из рода синанодонта (научные названия — Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana), сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Это гигантские моллюски — их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20–25 см в диаметре). Факты инвазий были подтверждены в ходе экспедиций 2017–2019 годов и анализа собранных материалов. Новые для отечественных пресноводных экосистем виды моллюсков, по всей видимости, были завезены из Казахстана вместе с рыбопосадочным материалом предприятиями, занимающимися разведением рыбы.

моллюск
беззубка
Фото: commons.wikimedia.org

Туда они попали также вместе с рыбой. Известно, что в период 1960–1970-х годов в водоемы Казахской ССР заселялся толстолобик, карп и амурский бычок. Китайские беззубки впервые были обнаружены в озере Балхаш в 1973 году.

Золотые происки: из-за добычи драгметалла загрязнено 1,7 тыс. км рек
Экологи расширили космический мониторинг водных объектов Сибири и Дальнего Востока

Архангельские ученые собрали генетические данные, подтверждающие, что беззубки попали в Казахстан из Китая: Sinanodonta woodiana — из бассейна реки Янцзы, Sinanodonta lauta — из Сунгари, китайского притока Амура.

Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств России сейчас заражено чужеродными моллюсками, но счет может идти на десятки. В 2019 году эти крупные дальневосточные беззубки были обнаружены и в Волге. Анализ возраста собранных моллюсков по годовым кольцам прироста раковины показывает, что инвазия в реке могла начаться в первой половине 2000-х годов. Если в Енисее и Оби эти беззубки обитают локально на участках, подогретых водами ТЭЦ, то в Волге они смогли натурализоваться в естественных условиях и размножились в огромных количествах.

Чужие в Волге

Сравнительно теплый климат Нижней Волги благоприятствует вселенцам. В этом заключается серьезная экологическая проблема. По сути, сейчас Нижняя Волга наводнена гигантскими чужеродными моллюсками, которых, по сведениям ученых, практически невозможно убрать из экосистемы.

Токсичное наследие: река, на которой стоит Екатеринбург, заболела надолго
Почему на Урале перестали обращать внимание на нефтяные разливы

Уже сегодня можно говорить о сильном преобразовании водных биоценозов Нижней Волги из-за появления этих чужеродных видов, — заявил директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова УрО, член-корреспондент РАН Иван Болотов. — Это может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, поскольку массовые поселения таких крупных беззубок могут способствовать вымиранию местных видов моллюсков и других беспозвоночных, сокращению кормовой базы бентосоядных рыб и снижению численности фитопланктона.

Бентосоядными считаются те рыбы, которые питаются тем, что находится на дне и в грунте. Их пища — любые представители макрозообентоса: ракообразные, черви, личинки насекомых и моллюски.

— Бентосоядные рыбы — это основные промысловые животные Волжского бассейна, — пояснил ихтиолог, директор Института комплексных исследований Арктики ФИЦКИА УрО РАН Александр Носовелов. — В основном это осетровые и карповые, составляющие основу промысла в Нижней Волге, где они, согласно особенностям биологии, питаются бентосом.

моллюск
беззубка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пресноводные двустворчатые моллюски на ранней стадии развития паразитируют на рыбах. Глохидии (их личинки. — «Известия») крепятся к жабрам или к телу рыб и таким образом могут массово мигрировать в естественной среде обитания. Особенностью инвазивных беззубок является быстрое развитие глохидий и способность использовать широкий спектр рыб-хозяев.

Река оранжевого цвета: что происходит в бурятском моногороде Закаменске
В притоке питающей Байкал Селенги нашли «экстремально высокое» количество тяжелых металлов. Их источником мог стать заброшенный рудник

— Большое скопление глохидий на жабрах может привести к банальной асфиксии рыб, — глохидии нарушают процесс естественного поглощения кислорода из воды, и молодь гибнет от этого в первую очередь, а взрослые рыбы испытывают определенный дискомфорт, — подчеркнул Александр Новоселов. — Глохидии, в большом количестве оседая на теле рыб, также являются фактором беспокойства, проявляя себя как внешний паразит.

По мнению ученых, снижение численности осетровых в Волге в какой-то мере может быть связано с прогрессирующим глохидиозом — массовым паразитированием личинок моллюсков на рыбе, не адаптированной к такого рода заболеваниям.

Нужна проверка

Уже сегодня на Нижней Волге в районе Астрахани доля особей этих беззубок в благоприятных для них местах составляет от 20 до 40% от общего количества отобранных со дна двустворчатых животных. Многочисленные сообщения о находках гигантских моллюсков в СМИ и социальных сетях Астраханской области в последние годы также свидетельствуют о тенденции. Местные виды никогда не достигают таких величин, как инвазивные.

моллюск
беззубка
Фото: inaturalist.org

По мнению ученых, высока вероятность дальнейшего распространения инвазивных моллюсков вместе с молодью рыб из зараженных хозяйств. Более того, поскольку на Нижней Волге «китайские поселенцы» натурализовались и встречаются повсеместно, вероятно массовое заражение волжской рыбы глохидиями.

Токсичные пришельцы
Почему спирогира и ядовитые водоросли захватывают Волгу и Байкал

— Эту рыбу нельзя использовать для переселения в незараженные реки, в которых чужеродные беззубки отсутствуют, — уверен Иван Болотов. — Одним из основных путей распространения инвазии по стране могут служить массовые выпуски молоди с целью компенсации экологических ущербов. Нужны обязательные проверки рыбы на заражение личинками беззубок.

Также необходимо срочно провести проверку максимального количества рыбоводных хозяйств и водоемов России для выяснения истинных масштабов инвазии китайских беззубок. Это позволит разработать программу мер по снижению негативных последствий для экономики и экосистем нашей страны, считают ученые.

— Данный вид моллюсков никогда не рассматривался в России в качестве промыслового объекта, поэтому наше подведомственное научное учреждение ФГБНУ ВНИРО не занималось его изучением, — говорится в ответе Росрыболовства на запрос «Известий». — Упомянутые виды относятся к нежелательным инвазивным видам, и контроль за их распространением находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В Минприроды «Известиям», в свою очередь, сказали, что «данный вопрос находится в компетенции Росрыболовства».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020