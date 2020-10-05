Роскомнадзор призвал Google и Apple к сотрудничеству по защите правообладателей

Роскомнадзор направил письма американским компаниям Google и Apple, в которых попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона о защите правообладателей. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба ведомства.

«Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Как следует из законодательства, после заявления правообладателя Роскомнадзор ограничивает доступ к незаконно размещенному в Сети контенту в мобильных приложениях.

Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту.

После этого ресурс в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен выполнить предписания в течение одного рабочего дня. В случае отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

В конце сентября Роскомнадзор направил американской соцсети Twitter письмо с просьбой объяснить действия в отношении аккаунта российского информагентства «РИА Новости». Об исключении Twitter «РИА Новости» из поисковой выдачи стало известно 28 сентября. Те же меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.