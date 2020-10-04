ЦИК Киргизии опубликовал предварительные итоги выборов в парламент

По итогам выборов, четыре политические партии смогут войти в новый состав парламента Киргизии. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома республики.

Рубеж в 7%, дающий партии возможность войти в состав высшего законодательного органа, преодолели «Биримдик» (24%), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%).

В ЦИК указали, что речь идет о сведениях, полученных от электронных избирательных урн в режиме реального времени. Официальные итоги выборов будут подведены после получения информации об итогах ручного подсчета бюллетеней. Однако в ведомстве отметили, что данные электронных урн «практически не отличаются» от результата ручного подсчета. На данный момент сведения об итогах голосования поступили в ЦИК почти с 99,3% избирательных участков.

Ранее в этот же день председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что число нарушений на парламентских выборах слишком мало и не повлияет на итоги голосования.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков 3 июля подписал указ о назначении 4 октября датой выборов в парламент своей страны. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. На места в парламенте претендуют 16 партий.