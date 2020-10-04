ЦИК Киргизии заявила об отсутствии влияния нарушений на итоги выборов в парламент

Число нарушений на проходящих в Киргизии парламентских выборах слишком мало и не повлияет на итоги голосования. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике Нуржан Шайлдабекову.

«Мы должны сказать, что их число [нарушений] не такое большое. По последней информации, было 21, сейчас еще поступили сигналы, то есть в масштабе страны, я считаю, они не повлияют на итоги голосования и на результаты выборов», — сказала она.

По словам главы ЦИК, с избирательных участков поступают сообщения об отдельных нарушениях и технических проблемах, но они не носят системного характера и устраняются оперативно.

Как указал член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров, в координационную группу оперативного реагирования поступило 79 жалоб, при этом увеличилось количество жалоб по возможным фактам покупки голосов.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков 3 июля подписал указ о назначении 4 октября датой выборов в парламент своей страны. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. На места в парламенте претендуют 16 партий.