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Трамп прибыл в военный госпиталь в Мэриленде

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Президент США Дональд Трамп, у которого ранее выявили COVID-19, прибыл в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд, сообщает Associated Press.

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Ранее в Белом доме рассказали, что Трамп проведет в медицинском центре несколько дней и при этом будет продолжать работать дистанционно.

Как видно на кадрах агентства, американский лидер был одет в деловой костюм, он также не пренебрег защитной маской. В знак приветствия Трамп помахал репортерам и жестом показал, что чувствует себя хорошо.

После отбытия президента из Белого дома на его странице в Twitter появилось видеообращение, в котором глава государства поблагодарил американцев за поддержку и уточнил, что он и первая леди Меланья Трамп чувствуют себя хорошо.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Как уточнили в Белом доме, Трамп продолжает работать, поскольку симптомы болезни у него выражены слабо.

При этом участвующий накануне в дебатах с Трампом демократ Джо Байден в пятницу дважды сдавал тест на коронавирус, и оба результата были отрицательными.

После известий о выявленном COVID-19 у американского лидера в социальные сетях резко выросло число постов со слухами и теориями заговора относительно ситуации. Так, некоторые пользователи заподозрили демократов в намеренном заражении Трампа, а другие убеждены, что американский лидер имитирует болезнь.

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