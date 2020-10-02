В Белом доме заявили о работе Трампа, несмотря на COVID-19

Президент США Дональд Трамп после выявления у него коронавируса остается на работе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Американцы могут быть уверены, что президент не только на работе, он останется на своей должности», — приводит The Washington Times его слова.

Медоуз добавил, что Трамп пребывает в хорошем настроении и «очень энергичен», интересуется экономикой и другими делами в стране. Симптомы коронавируса у него проявляются слабо.

2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал американскому лидеру и его жене скорейшего восстановления.

Президент России Владимир Путин также направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что если коронавирусная инфекция будет протекать у Трампа бессимптомно, то это не помешает ему управлять страной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.