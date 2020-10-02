Вирусолог оценил возможность Трампа управлять страной во время болезни

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн оценил в пятницу, 2 октября, перспективы президента США Дональда Трампа на выздоровление и способность управлять страной на карантине.

По его словам, всё зависит от симптомов. Если коронавирусная инфекция будет протекать бессимптомно, это не помешает управлять страной. «Может быть небольшое расстройство, которое не помешает ему, и через день-другой состояние улучшится. Если же тяжелое состояние, то как здесь управлять страной? По возрасту он, конечно, находится в группе риска, но, скорее всего, он человек здоровый», — сказал Альштейн в беседе с НСН.

Также эксперт отметил высокий уровень американской медицины. При этом профессор подчеркнул, что «природа есть природа» и никто не знает, как будет.

«Сейчас, думаю, все его противники замерли», — предположил вирусолог.

При этом Альштейн высказал мнение, что после выздоровления Трамп из-за политических соображений откажется прибегнуть к помощи российской вакцины.

«Для него это совершенно политический вопрос. Конечно, никакой российской вакциной он вакцинироваться не будет. В США вовсю идут вакцинации разными своими вакцинами, там тоже уже проходит третья фаза их испытаний. Спустя месяц Трампа проверят на антитела. Если у него высокий тип антител, то чего его вообще вакцинировать?» — заключил он.

Ранее в этот же день Трамп рассказал, что вместе с супругой Меланьей уходит на карантин. Их анализы показали положительный результат на коронавирус.

Американская чета сдала анализ после того, как у советницы Трампа был выявлен COVID-19. Онa сопровождaлa президента США в поездке нa дебaты в Кливленд и нa митинг в штaте Миннесотa.

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса, передает RT.

По данным Worldometer на 2 октября, в США за весь период эпидемии зарегистрировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.