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Вирусолог оценил возможность Трампа управлять страной во время болезни

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн оценил в пятницу, 2 октября, перспективы президента США Дональда Трампа на выздоровление и способность управлять страной на карантине.

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По его словам, всё зависит от симптомов. Если коронавирусная инфекция будет протекать бессимптомно, это не помешает управлять страной. «Может быть небольшое расстройство, которое не помешает ему, и через день-другой состояние улучшится. Если же тяжелое состояние, то как здесь управлять страной? По возрасту он, конечно, находится в группе риска, но, скорее всего, он человек здоровый», — сказал Альштейн в беседе с НСН.

Также эксперт отметил высокий уровень американской медицины. При этом профессор подчеркнул, что «природа есть природа» и никто не знает, как будет.

«Сейчас, думаю, все его противники замерли», — предположил вирусолог.

При этом Альштейн высказал мнение, что после выздоровления Трамп из-за политических соображений откажется прибегнуть к помощи российской вакцины.

«Для него это совершенно политический вопрос. Конечно, никакой российской вакциной он вакцинироваться не будет. В США вовсю идут вакцинации разными своими вакцинами, там тоже уже проходит третья фаза их испытаний. Спустя месяц Трампа проверят на антитела. Если у него высокий тип антител, то чего его вообще вакцинировать?» — заключил он.

Ранее в этот же день Трамп рассказал, что вместе с супругой Меланьей уходит на карантин. Их анализы показали положительный результат на коронавирус.

Американская чета сдала анализ после того, как у советницы Трампа был выявлен COVID-19. Онa сопровождaлa президента США в поездке нa дебaты в Кливленд и нa митинг в штaте Миннесотa.

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса, передает RT.

По данным Worldometer на 2 октября, в США за весь период эпидемии зарегистрировано 7,4 млн случаев COVID-19, 212,6 тыс. человек скончались, 4,7 млн пациентов выздоровели.

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