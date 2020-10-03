Байден заявил о двух отрицательных тестах на COVID-19 за день

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден дважды за день проходил тестирование на коронавирусную инфекцию, оба результата отрицательные. Об этом он рассказал 2 октября во время своего выступления в штате Мичиган.

Ранее в пятницу он сообщил, что первый тест не выявил у него COVID-19.

«Я сдал два теста на коронавирус сегодня утром. Один в Делавэре, а один провел бывший врач Белого дома. Мы хотели удостовериться до моего приезда, что все в порядке», — приводит его слова CNBC.

При этом Байден начал свое выступление с пожеланий выздоровления американскому президенту Дональду Трампу и его супруге Меланьи, у которых ранее в пятницу обнаружили COVID-19.

По словам демократа, «это не вопрос политики», а напоминание о том, что к вирусу следует относиться серьезно.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,5 млн человек, скончались более 213 тыс. пациентов. По этим показателям страна лидирует в мире.