Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Об этом политик сообщил 2 октября на своей странице в Twitter.

Коронавируса нет и у супруги демократа Джилл Байден. «Спасибо всем за беспокойство», — написал Джо Байден. Он напомнил подписчикам о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, при этом республиканец после выявления у него инфекции остается на работе.

Американский сенатор-республиканец Майк Ли, который несколько дней назад встречался с главой Белого дома, также сдал положительный тест на коронавирус.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.