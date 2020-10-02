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Встречавшийся с Трампом сенатор заболел COVID-19

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Американский сенатор-республиканец Майк Ли, который несколько дней назад встречался с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил у себя в Twitter в пятницу, 2 октября.

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По словам сенатора, у него начались симптомы, похожие на приступ аллергии, но он всё же решил сдать анализы на COVID-19. В отличие от теста, который он делал за несколько дней до этого перед визитом в Белый дом, нынешний оказался положительным.

По совету медиков Ли пробудет на изоляции ближайшие 10 дней.

Ранее в этот день американский президент сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, Трамп продолжает работать. Симптомы болезни у него выражены слабо, глава государства очень энергичен и пребывает в хорошем настроении, отметил чиновник.

Также на коронавирус протестировались вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен, результаты обоих оказались отрицательными. Госсекретарь Майк Помпео и его жена Сьюзан также не больны COVID-19..

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.

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