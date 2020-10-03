Дезинформация заполонила соцсети после сообщений о COVID-19 у Трампа

В социальные сетях резко выросло число постов со слухами и теориями заговора после известия о выявленном коронавирусе у президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп. Об этом 2 октября сообщает агентство Associated Press.

Так, в Twitter появилось множество публикаций, в которых допускалось, что американского лидера могли намерено заразить демократы за месяц до президентских выборов.

Согласно анализу организации VineSight, отслеживающей дезинформацию в интернете, около 30 тыс. пользователей данной соцсети ретвитнули сообщения с теориями заговора вокруг заражения лидера США.

В свою очередь, обсуждения в Facebook касались того, что Трамп мог сымитировать болезнь, чтобы вызвать сочувствие у избирателей или избежать дебатов со своим соперником по президентской гонке Джо Байденом.

Ранее в пятницу Facebook уже начал отслеживать дезинформацию о диагнозе президента и начал применять проверку постов с ложной информацией, пишет агентство.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Как уточнили в Белом доме, Трамп продолжает работать, поскольку симптомы болезни у него выражены слабо.

К вечеру стало известно, что американского лидера в ближайшее время доставят в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он пробудет несколько дней. Трамп продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.