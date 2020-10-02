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Украина решила присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

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Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против властей Белоруссии, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

2 октября вступили в силу санкции ЕС в отношении 44 представителей власти Республики Беларусь. В «черном списке» оказались глава МВД Юрий Караев и председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина. Минск в ответ также ввел ограничения против ЕС.

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По словам Кулебы, Киев будет действовать «единым фронтом» с европейскими партнерами.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к санкциям… Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Белоруссии», — цитирует его украинская служба Би-би-си.

По мнению министра, подобные действия станут проявлением последовательности украинской политики.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему ЕС не ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

19 сентября депутат Верховной рады Юрий Загородний заявил об отвращении к позиции Киева по ситуации в Белоруссии.

По его словам, Украина стала «форпостом политических провокаций», но несмотря на пронатовскую позицию Киева, Минск всегда оказывал поддержку украинцам. Однако официальный Киев встал на сторону протестующих.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, недовольных итогами президентских выборов, согласно которым победил Лукашенко.

ЕС и США обвинили Минск в фальсификации и отказались признавать Лукашенко легитимным. Москва призвала внешние силы не вмешиваться во внутренние дела республики.

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