Попавшая под обстрел в Карабахе Чичерина рассказала об инциденте

Российская певица Юлия Чичерина смогла выбраться из-под обстрела в Нагорном Карабахе без ранений и уже добралась до столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерта. Об этом она сообщила в интервью проекту WarGonzo, опубликованном на его официальной странице «ВКонтакте» в пятницу, 2 октября.

«Чувствую себя отлично, я цела, не ранена», — заявила Чичерина.

По ее словам, обстрел начался возле одного из сел, после того как она пресекла границу Нагорного Карабаха. Огонь вели беспилотники. Они обстреливали мост, сработала воздушная тревога, добавила Чичерина. Артистка уточнила, что приехала в Нагорный Карабах выступать на передовой.

«Машины остановились, прятаться было негде. Мы спрятались под навесиком таким от закрытой торговой лавочки. Я видела, как прячутся бабули, дети. Меня спасла кошка: я увидела, что кошка спокойно сидит, и пошла, села к кошке», — рассказала она.

Вместе с Чичериной был ее супруг Сухраб Раджабов, их вместе вывезли из опасной зоны, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя артистки.

О том, что певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил ранее в этот же день военкор Семен Пегов.

1 октября группа журналистов попала под обстрел в городе Мартуани. Два французских журналиста и армянский репортер получили ранения. Находившийся в составе той же группы россиянин не пострадал.

В этот же день президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.