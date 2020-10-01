Репортер армянского СМИ пострадал при обстреле в Нагорном Карабахе

Репортер армянского издания 24news пострадал при ударе азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщило СМИ в своем Telegram-канале.

«В группе журналистов, попавших под целевой огонь азербайджанских ВС в Мартуни, был также репортер 24news Севак Вардумян. Он получил ранение спины, в данный момент находится в больнице», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день в правительстве Армении заявили, что журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего двое получили ранения.

Кроме того, главный редактор телеканала «Дождь» рассказал, что замглавреда Дмитрий Еловский попал под обстрел в карабахском городе Мартуни.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий ВС страны в условиях эскалации в Карабахе.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 1 и 2 октября, планируют призвать стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.