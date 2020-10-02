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Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

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Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил 2 октября военкор Семен Пегов.

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Другие подробности не уточняются. Ранее в этот же день стало известно о поездке артистки в регион.

1 октября группа журналистов попала под обстрел в городе Мартуани. Два французских журналиста и армянский репортер получили ранения. Находившийся в составе той же группы россиянин не пострадал.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в этот же день выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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