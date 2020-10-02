Нефть и акции подешевели после сообщений о коронавирусе у Трампа

Цены на нефть опустились примерно на 2%, после того как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Об этом сообщает 2 октября Reuters со ссылкой на данные торгов.

В частности, декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 1,98%, до $40,12 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов WTI тоже снизилась на 2,01%, до $37,94.

Кроме того, индекс S&P 500 снижается на 60 пунктов (1,78%), до отметки 3 307,75. Индекс электронной биржи Nasdaq падает на 238 пунктов (2,06%), до уровня 11 336,75, сообщает ТАСС.

Биткоин, который с начала сентября показывал высокую зависимость от фондового рынка, в этот раз тоже отреагировал падением, отмечает РБК.

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что у него и первой леди США Меланьи Трамп обнаружили коронавирус.

Вместе с тем лечащий врач Трампа Шон Конли заверил, что американский лидер продолжит выполнять свои обязанности во время выздоровления.

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс пожелал выздоровления Трампу, которого он, согласно конституции, заменит, если тот не сможет продолжить работу, пишет «Газета.ру».