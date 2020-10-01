МВФ призвал к реструктуризации долгов бедных стран

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости предотвращения кризиса суверенных долгов, чтобы избежать серьезных экономических проблем. Об этом 1 октября заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Джеффри Окамото.

«Страны с неустойчивой задолженностью не должны откладывать реструктуризацию и начинать переговоры с кредиторами до того, как ситуация ухудшится. Промедление только увеличивает затраты — экономические и человеческие», — говорится в статье Окамото.

По сравнению с ожиданиями до пандемии средний долг в 2021 году, по прогнозам, вырастет примерно на 17% ВВП в странах с развитой экономикой, на 12% в странах с развивающейся экономикой и на 8% в странах с низкими доходами.

«Это тревожный рост. Обладая меньшими ресурсами и меньшими возможностями, страны с низким уровнем доходов особенно уязвимы: около половины из них уже находились в долговом кризисе или подвергались высокому риску до наступления кризиса», — отметил Окамото.

Он подчеркнул, что МВФ продолжит поддерживать членов фонда финансированием и консультированием и способствовать развитию потенциала для улучшения управления долгом и повышения прозрачности.

На прошлой неделе Всемирная торговая организация представила отчет, согласно которому объем мировой торговли товарами во II квартале 2020 года снизился на 14,3%.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт 17 сентября заявила, что мировая экономика в течение пяти лет восстановится от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

В июле в МВФ спрогнозировали, что общий суверенный государственный долг всех стран по итогам 2020 года впервые за всю историю достигнет 101,5% мирового ВВП.