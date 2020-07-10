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В МВФ спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга в 2020 году

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Общий суверенный государственный долг всех стран по итогам 2020 года впервые за всю историю достигнет 101,5% мирового ВВП. Такой вывод 10 июля сделали главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат и директор департамента по бюджетным вопросам фонда Витор Гаспар.

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«В условиях резкого сокращения мирового производства необходимы масштабные финансовые меры для увеличения потенциала здравоохранения, замены утраченных доходов домашних хозяйств и предотвращения крупных банкротств. Но ответные меры политики также способствовали тому, что глобальный государственный долг достиг самого высокого уровня за всю историю, превысив 100% мирового ВВП, превысив пики после Второй мировой войны», — говорится в совместной статье Гопинат и Гаспара, опубликованной на сайте МВФ.

Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году. Исключениям станут США и Китай.

Авторы статьи отмечают, что международное сообщество уже предприняло различные финансовые меры на $11 трлн для смягчения экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Международное сообщество должно также обеспечить, чтобы уязвимые развивающиеся страны с низким уровнем дохода, не имеющие ресурсов для поддержки систем здравоохранения и поддержания жизненных сил, имели доступ к льготному финансированию и в некоторых случаях грантам. Семьдесят две страны уже получили чрезвычайную помощь МВФ, но потребуется гораздо больше двусторонней и многосторонней поддержки», — говорится в публикации.

На этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш опубликовал статью, в которой озвучил два сценария развития мира после коронавируса. В первом страны сумеют разработать успешный план восстановления и преодолеют кризис, а во втором — начнут возникать новые вспышки вируса и работа над вакциной затянется.

В конце июня МВФ скорректировал в худшую сторону прогноз падения мирового ВВП — до 4,9% вместо 3%, которые аналитики предрекали в апреле.

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